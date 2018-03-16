Koyunculuk Araştırma Enstitüsü soruşturmasında 4 tutuklama

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan 63 adet ihalenin, ihale kanununa aykırı olarak yapıldığını tespit eden Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılının Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında, birçok evrak ve bilgisayara el koymuştu. Soruşturma kapsamında "ihale usullerine uyulmadığı, hep aynı firmalara ihale verildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği" iddiasıyla ihalelerde görevli H.O., M.K. ve M.G. adlı 3 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kurumun eski yöneticilerinden O.K.'nın yanısıra FETÖ'den ihraç edilen H.Ç. ve E.Ç. ile kurumun eski müdürü M.B. adlı kişiler de tutuklandı.

İbrahim Aldemir

