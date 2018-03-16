Diğer
Kategoriler

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü soruşturmasında 4 tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bazı ihalelerde kanuna aykırı durumlar tespit edildiği iddiasıyla 2016 yılı Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü soruşturmasında 4 tutuklama

16 Mart 2018 21:12

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan 63 adet ihalenin, ihale kanununa aykırı olarak yapıldığını tespit eden Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı 2016 yılının Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında, birçok evrak ve bilgisayara el koymuştu. Soruşturma kapsamında "ihale usullerine uyulmadığı, hep aynı firmalara ihale verildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği" iddiasıyla ihalelerde görevli H.O., M.K. ve M.G. adlı 3 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, kurumun eski yöneticilerinden O.K.'nın yanısıra FETÖ'den ihraç edilen H.Ç. ve E.Ç. ile kurumun eski müdürü M.B. adlı kişiler de tutuklandı.  

İbrahim Aldemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç