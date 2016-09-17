Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Seydinali köyünde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Harun B. (35) ile Habip (18) ve Kenan Karakuş (30), akşam saatlerinde Karakuş ailesinin koyunlarının Harun B'nin tarlasına girmesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Harun B., yanındaki av tüfeğiyle iki kardeşi vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Harun B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyan iki kardeşin annesi ve yakınları olayın yaşandığı yere gelerek ağıtlar yaktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kardeşlerin cenazeleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan Aksoy

