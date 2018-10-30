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Koyunlarını bulana para ödülü verecek

Koyunlarını bulana para ödülü verecek
Koyunlarını bulana para ödülü verecek

Mersin'in Anamur ilçesinde bir ağıldaki 12 koyun çalındı. Koyunların sahibi, bulana bin lira ödül vereceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güleç Mahallesi'nde Murat Uysal'ın tüm aile fertleriyle bir yakının düğününe gitmesini fırsat bilen hırsızlar ağılda bulunan 12 adet koyunu çalarak kayıplara karıştı. Koyunların sahibi Murat Uysal, ağılda bulunan koyunlardan 12'sinin olmadığını fark edince polise başvurdu.
Murat Uysal, bir araca yüklenerek çalındığı tahmin edilen koyunlarının bulunması için bin lira para ödülü vereceğini söyledi.
Polis, hırsızlıkta kullanılan aracın bulunması için kamera kayıtlarını inceliyor.  

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