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Koza-İpek Grubunun otel arazisinde arama

FETÖ’nün kasası olduğu iddia edilen Koza-İpek Grubunun kayyum atanan Marmaris’teki "Angel’s Peninsula" adlı otelinin arazisinde arama yapılıyor.

Koza-İpek Grubunun otel arazisinde arama

17 Eylül 2016 17:58

Kayyum atandıktan sonra ismi "Angel’s Marmaris" olarak değiştirilen otelin denize uzanan burun kısmında yapılan arama çalışmaları nedeniyle bölgeye giriş yasaklandı. Yasak nedeniyle denize konulan şamandıralarla da teknelerin bölgeye yanaşmalarının engellendiği öğrenildi. Aramalar sebebiyle Ankara’dan gönderilen askeri bir ekibin de güvenliği sağladığı bildirildi.

Geçtiğimiz temmuz ayının başında otelde 18 ton altın saklandığı iddiaları üzerine başlatılan aramalarda, Türk mühendislerince geliştirilen özel bir cihazla toprağın altında metal bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Aramalara Kurban Bayramı dolayısıyla ara veren ekibin çalışmalarına önümüzdeki pazartesi günü tekrar başlayacakları belirtildi.

Angel’s Marmaris’in bulunduğu Turgut Mahallesi sakinleri, yaklaşık 1,5 aydır otelde kazı çalışması yapıldığını, bunu yükselen seslerden anladıklarını dile getirdi.


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