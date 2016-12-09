Mustafa Akçil, Hayrullah Dağıstan ve Arif Yalçın yaptıkları açıklamada, bir gazetede yer alan "Kayyumların dolar kavgası " başlığıyla yayınlanan haberde, daha önce Koza-İpek Şirketler grubunda kayyumluk görevi yapmış oldukları süreç ile ilgili gerçeğe aykırı, asılsız iddialara yer verildiğinini ifade ettiler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar soruşturma bürosu tarafından 2014/119687 sayısı ile yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 26.10.2015 tarih ve 2015/4104 Değişik iş sayılı kararı ile Koza İpek Holding A. Ş. Ve Grup şirketlerine kayyum olarak atandıklarını ve bu görevi 26.09.2016 tarihine kadar devam ettirdikleri vurgulanarak, "Söz konusu atama kararı ile birlikte görev süremiz içerisinde söz konusu şirketlerin yönetim organı tüm yetkileri kayyım heyeti olarak tarafımıza devredilmiştir.

Söz konusu haber tamamen gerçeğe aykırı, basın meslek ilkeleri hiçe sayılarak kaleme alınmış bir haberdir. Aynı zamanda kişilik haklarımızı zedeleyen bu haberin, heyetimizin aynı zamanda bir kamu görevlisi olduğu dikkate alınmadan kaleme alınması, şahsımızı hedef haline getirme ve soruşturmanın selametini etkilemeye çalışma çabasının bir ürünüdür.

Kayyumların dolar kavgası başlıklı haberde mesnetsiz, gerçeğe aykırı yalan ve iftiradan ibarettir. Bu durum basit bir gazetecilik araştırmasıyla ortaya çıkabilecek husustur. Haberde gerçekleşen olay sanki kayyumluk görevimiz esnasında dolar bozdurmamadan kaynaklanmış gibi gösterilmekte 5 ay öncesinde çok farklı bir sebeple gerçekleşen olay bugün gündemle bağdaştırılarak yeni meydana gelmiş gibi haber yapılması 'Üç Kayyumun paralel yapıyla bağlantılı olduğu ve İpek ailesiyle anlaşmaya gittikleri iddiası' hiçbir somut belge ve bilgiye dayanmayan, maksatlı, gerçek dışı, ve zamanlaması itibariyle kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan bir haberdir" denildi.

'Mustafa Akçil, Hayrullah Dağıstan ve Arif Yalçın'ın, sanki şirketlere ait hesaplarda bulunan dolarların bozdurularak TL'ye çevrilmesine karşı çıktığı, diğer eski kayyum Hikmet Keleş'in de bu nedenle sinirlenerek toplantı esnasında elindeki bardağı fırlatarak Mustafa Akçil'in yaralanmasına neden olduğuna dair" haber içeriği aslında geçekleşen olayın çarpıtıldığı öne sürülerek şöyle denildi:

"Halbuki biz kayyımlar arasında meydana gelen olay tamamen eski kayyum Hikmet Keleş'in şirketlere ait otelde çalışan bir kişinin derhal o gün için Otel Genel Müdürü olarak atanmasını talep etmesi ve bizlerin de diğer kayyum Hamza Yanık'ın da gelmesi sonrasında hep beraber tüm kayyum heyetince değerlendirilmesini söylememiz üzerine Hikmet Keleş bağırarak, bizleri silahla tehdit etmesi, akabinde bizlere hakaret ve küfürler ederek odada bulunan masayı dağıtmış, masa üzerindeki su bardağını doğrudan hedef gözeterek Kayyum Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Akçil'in başına fırlatarak alnında 6 kişilik ve 8 cm. uzunluğunda sabit iz kalacak şekilde yaralamıştır. Gazetede çarpıtarak verilen olay bu şekilde meydana gelmiştir. Kaldı ki olay gecesi karakolda vermiş olduğumuz ifadeler de aynen bu şekildedir. Fetö ile hiç bir alakamızın olmadığı gibi Akın İpek Ailesiyle de hiç bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Ayrıca haber çarpıtılarak verilen haberin aksine olaya ilişkin herhangi bir dava açılmamış olup soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir."