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Koza İpek'te kayyumların 'dolar' kavgası TL'ye yaradı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Koza İpek Grubunun 250 milyon dolarının da TL'ye çevrildiği ortaya çıktı.

Koza İpekte kayyumların dolar kavgası TLye yaradı

08 Aralık 2016 13:29

Koza İpek Grubuna 26 Eylül 2015 tarihinde 5 kişilik kayyum atanmasının ardından kayyum Hikmet Keleş’in holdingin 250 milyon dolarının Türk lirasına çevrilip mevduata yatırılması yönündeki talebi, kayyumlar arasında tartışmaya neden oldu. Yenimahalle Batıkent Karakoluna da yansıyan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların şikayetçi olmasının ardından olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. TMSF, daha sonra aralarında kavga çıkan kayyum heyetinden Mustafa Akçil, Arif Yalçın, Hayrullah Dağıstan ve Hikmet Keleş ile yollarını ayırırken, Hamza Yanık olay günü orada bulunmadığı için görevinde kaldı. Tartışmalara neden olan holdingin 250 milyon dolarının ise TL'ye çevrildiği öğrenildi.  

Etiketler: dolar, kayyum, Koza İpek


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