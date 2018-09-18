Kozan'da orman yangını..

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkiinde bulunan kızılçam ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıktığı ormanlık alanda İsmail Büyüköztürk'e ait bulunan 150 kovan arı ise sahibi tarafından yangın alanından tek tek uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Yangından arılarını kurtarmaya çalışan İsmail Büyüköztürk, “Yangını görür görmez koştum geldim. Burada yüz elli kovan arım var. Şuan için yangından dolayı görünürde kovanlarımda zarar yok ancak dumandan arılarım etkilenmiş olabilir bekliyoruz” dedi.

Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen ise, “Sırelif mevkiinde on kırk beş sırasında bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınında tüm ekiplerimiz teknik elemanlarımız ile müdahale ettik. Şuan kısmen kontrol altında. İnşallah kısa sürede bunun tamamen kontrol altına alarak soğutma işlemlerimiz devam edecek. Şuaın 32 tane arazözümüz, su tankımız, üç adet dozerimiz, iki adet greyderimiz şuan yangına müdahale etmiş durumda. Yangın şuan kontrol altında soğutma işlemleri devam ediyor” diye konuştu.

Yangın kontrol altına alınırken yanan alanın soğutma çalışmaları devam ediyor.

Emre Bozdemir