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Kozan’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Adana’nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Kozanda trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

01 Kasım 2017 02:03

Edinilen bilgiye göre kaza Kozan Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana geldi.
Ahmet Demiröz’ün kullandığı 01 D 8708 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklenerek takla attı.

Kaza sonrası otomobilde bulunan İbrahim İldeniz (17) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan ve kazada yaralanan sürücü Ahmet Demiröz ve Ömer İnceman olay yerine çağırılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildiler.
Kaza sonrası olay yerinde jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Savcılık incelemesinin ardından İbrahim İldeniz’in cenazesi cenaze nakil aracı ile olay yerinden kaldırıldı.
Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kazaya karışan otomobilin asker uğurlamak için yola çıktığı öğrenildi.

 

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