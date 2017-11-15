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Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kozanda trafik kazası: 1 yaralı

15 Kasım 2017 23:14

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi Göçyolu üzeri Hasan Basri Demirci Bulvarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yurdadoğ (51) yönetimindeki 01 Y 1909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir başka araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Takla atan otomobildeki otomobil sürücüsü Hasan Yurdadoğ yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası cadde trafiğe açıldı. 

Emre Bozdemir
 

Etiketler: adana, kaza

 

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