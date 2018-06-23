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Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'nın Kozan İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kozanda trafik kazası: 1 yaralı

23 Haziran 2018 20:48

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan Kadirli Kara Yolu Kayhan Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Kozan'dan Kadirli istikametine doğru ilerleyen Ferhat Eroğlu'nun (50) kullandığı 01 CNR 52 plakalı otomobil, yolun yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan zeytin bahçesine girdi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, olay yerine cankur ve sağlık ekipleri de geldi. Sağlık görevlileri ağır yaralı sürücüyü bilincini açık tutabilmek için bir süre konuşturmayı deneyerek yaralıya müdahale etti. Yaralı sürücü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Emre Bozdemir
 

 

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