

13.11.2018 20:02:37 Adana / Asayiş / 20181113AW543620

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

Fotoğrafı İndir

IHAAW194824-ASA/13-11-2018



- Kozan'da trafik kazası: 3 yaralı

Emre Bozdemir

ADANA (İHA) -

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Adana karayolu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Adana istikametinden Kozan istikametine giden Mustafa Barut (66) yönetimindeki 01 YG 212 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Karadağ (41) yönetimindeki 01 R 4964 plakalı arkasında tarım aleti takılı bulunan traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktörün arkasında bulunan kesici tarım aleti kamyonetin tavan kısmını sıyırdı. Kazada Mustafa Barut ile kamyonette bulunan Gülşen Barut (63) ve traktör sürücüsü Mehmet Karadağ yaralandı. Kaza sonrası kamyonette sıkışan sürücü Mustafa ve Gülşen Barut'u olay yerine gelen Cankur ekipleri sıkıştıkları kamyonetten çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırılırken, Mustafa Barut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri ise kazanın meydana geldiği karayolunda ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.