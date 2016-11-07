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KPSS 2016/7 sonuçları...KPSS 2016/7 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sayfasından 2016/7 sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlandı. KPSS 2016/7 sonuçları ile ilgili detaylar...

KPSS 2016/7 sonuçları...KPSS 2016/7 sonuçları açıklandı

07 Kasım 2016 17:20

Binlerce aday tarafından merakla beklenen KPSS 2016/7 (Sağlık Bakanlığı) sonuçları ÖSYM'nin sitesinden duyruldu. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara erişim sağlayabilecekler.

ÖSYM 'den duyuru!

28 Ekim - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında tercihleri yapılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara sözleşmeli personel alımı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde: 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/7): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzunda yer alan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 7 Kasım 2016 tarihinde saat 16:50’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

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Etiketler: KPSS 2016/7 sonuçları, KPSS önlisans sonuçları


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