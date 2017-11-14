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KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu |ÖSYM, KPSS 2017/2 tercihleri

KPSS 2017/2 tercih kılavuzu ve tercih süreci başladı. KPSS 2017/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak. ÖSYM, KPSS 2017/2 tercih kılavuzuna dair bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu |ÖSYM, KPSS 2017/2 tercihleri

14 Kasım 2017 09:45

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 23 Kasım'a kadar alınacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İnternet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek

Resmi Twitter sayfası üzerinden tercih aralıklarını duyuran ÖSYM, adayların tercih sürecinde Ek’te yer alan KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Adaylar tercihlerini internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. 

ÖSYM'DEN ÖNEMLİ DUYURU

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 14-23 Kasım 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım 2017 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir.

Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2017/1, KPSS-2016/2 ve KPSS-2016/6 (Sağlık Bakanlığı) yerleştirme işlemleri sonucu 2016-KPSS puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2016-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar. Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Adaylar, tercih sürecinde Ek’te yer alan KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.'

EN FAZLA KADRO ÖN LİSANS MEZUNLARINA

Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208'i ortaöğretim, 918'i önlisans ve 912'si ise lisans düzeyinde olacak. 

Etiketler: KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu, memur, memur alımları, önlisans, sınav, son dakika

 

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