KPSS 7 Ekim sınav soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS 7 Ekim soruları ve cevapları için tıklayın ( KPSS 7 EKİM)KPSS 7 Ekim sınav soruları ve cevapları yayınlandı! .2018 KPSS Lise düzeyi için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı gerçekleştirildi. Peki KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar...

KPSS SINAV SORULARI 2018 YAYINLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre KPSS sınav soruları bir kısmı yayınlandı. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soruları bu başlık üzerinden hemen ulaşabilirsiniz. İşte detaylar!

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.