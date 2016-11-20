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KPSS için 35 kilometre yol katettiler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde oturan adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavına girmek için 35 kilometre yol katettiler.


20 Kasım 2016 12:16

Vezirköprü ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara girebilmek için Havza, Kavak ve Samsun'a gitmek zorunda kalıyor. Adaylar ve aileleri, kaç senedir mağdur olduklarını belirttiler. KPSS'ye giren adaylardan Ferhat Çaycıoğlu, "Sadece ben değil yüzlerce aday bu konuda sıkıntı yaşıyor. Bizim ilçemizde sınav yapılacak okul mu yok? İşin diğer bir boyutu ise yolların kalabalık olması, dolayısıyla çok sayıda trafik kazasının yaşanması. Bu kazalarda yaralananlar, hatta hayatını kaybedenler oluyor. Yetkililerden bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu. 

100 bin nüfuslu ilçede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 144 okul bulunuyor. Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 500 bin adayın ter döktüğü KPSS, ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirildi. 

Etiketler: KPSS


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