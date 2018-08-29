KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI! KPSS sınav sonucu Öğren | KPSS sonuç sorgulama... Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Peki KPSS sonuç sorgulama nereden yapılır? İşte detaylar... ÖSYM tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı. Sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR

28 Ağustos 2018 tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuruları başlarken, başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü ise 26 Eylül 2018 tarihi olarak açıklandı ve tek gün içerisinde başvurular yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri, ÖSYM’nin yayımladığı kılavuzda açıklandı. Buna göre başvuru ücretleri 60 Türk Lirası olarak açıklanırken, geç başvuru sınav ücreti 90 Türk Lirası olarak belirlendi.

KPSS SINAV TARİHLERİ

- 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15'de

- 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde,

- 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 09.12.2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Ön lisans mezunlarının gireceği sınav 4 Kasım 2018 tarihinde saat 10:15’te yapılacaktır. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanıyor. Sınava girecek olanlar sınav binasına en geç 10:00’a kadar giriş yapmaları zorunludur. 10:00’dan sonra sınav binalarına giriş gerçekleşmiyor.