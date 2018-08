KPSS Lisans sonuçları sorgulama ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

2018 yılında ÖSYM tarafından açıklananan sınav takvimine göre KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Bir çok aday internet üzerinden 2018 KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranını merak ediyolar. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 22 Temmuz tarihinde düzenlenen KPSS lisans sınav sonucu 31 Ağustos Cuma günü yine ÖSYM resmi internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar TC. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile Aday İşlemleri Sistemine https://ais.osym.gov.tr/ giriş yaparak sonuca ulaşabilecek. Ayrıca bu sayfamız üzerinden de 2018 KPSS Lisans sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonun ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunuldu. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2018

– 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15'de

– 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

• Sınav sonuçların açıklandığı günden itibaren 10 gün içinde genel amaçlı dilekçe örneği ile ÖSYM’ye başvuruda bulunabilirsiniz. Genel amaçlı dilekçe örneğini bilgisayarınıza yüklemek için şu bağlantıyı takip edin: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği, ÖSYM

• Adaylar dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Faks ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

• ÖSYM son yıllarda sınav sonuçlarını sadece elektronik ortamda açıklamaktadır. Sınav sonuç belgesinin evinize postalanmasını beklemeyin. İtiraz süresi sınav sonuçlarının internetten açıklandığı anda başlar.

• Dilekçede yer alan Evrak Referans Numarası sütununu doldurmayı unutmayınız. Evrak Referans Numarsı almak için ise ais.osym.gov.tr adresine TC Kimlik No ve aday şifreniz ile birlikte giriş yapın. Sağ tarafta, isminizin altında yer alan bağlantılardan Evrak Referans No. Al. yazanı tıklayın. Referans numaranızı alıp dilekçenin ilgili sütununa ekleyin ve bu numarayı bir yere not edin. Çünkü başvuru sonucunuzu bu numara ile sorgulayabileceksiniz.