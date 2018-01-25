KPSS merkezi yerleştirme ve sınav takvimi açıklandı | 2018 KPSS takvimi

2018 yılı KPSS merkezi yerleştirme takvimi ile ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2018 KPSS başvuru tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca açıklandı. KPSS 1. yerleştirme için DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması 12 Mart-11 Mayıs tarihlerinde olup, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS 2. yerleştirmeleri ise 6 Ağustos-5 Ekim ve 11-20 Aralık tarihlerinde yapılacak.

2018 KPSS takvimi

KPSS lisans (GY-GK-Eğitim Bilimleri) için sınav tarihi 22 Temmuz 2018, başvuru tarihi 10-21 Mayıs olarak açıklandı. KPSS lisans (alan bilgisi) için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde, sınav ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

5 Ağustos'ta yapılacak ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı için başvurular 10-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım tarihinde olup, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılacak. KPSS ortaöğretimin 7 Ekim'deki sınavı için ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınav tarihi de 9 Aralık'ta olup, başvurular 9-17 Ekim arasında yapılacak.