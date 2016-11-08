KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı. Binlerce ÖSYM öğrencisinin merakla beklediği KPSS önlisans sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda, genel kültür testinin temel soru kitapçığında yer alan 12'nci sorunun iptal edilmesine karar verildi.

KPSS ÖN LİSANS 2016 SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

16 Ekim 2016 tarihinde ön lisans düzeyinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2016-KPSS Ön Lisans) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup; Genel Kültür Testinin Temel Soru Kitapçığında yer alan 12. sorusunun iptal edilmesine karar verilmiştir. İptal edilmiş olan soru, ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilerek 2016-KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

2016 KPSS önlisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava giren yüzbinlerce önlisans mezunun stresli bekleyişi sona erdi. 2017'de devlet kadrolarına büyük alımlar olacağı için sonuçları sabırsızlıkla bekleyen mezunlar için Maliye Bakanı Naci Ağbal müjdeli haberi verdi... KPSS önlisans sonuçları 8 Kasım 2016 tarihinde ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. Uzun zamandır sonuçları bekleyen önlisans mezunları, ÖSYM'nin sitesine girerek sonuçları görebilir.

2017 YILINDA KAÇ MEMUR ALINACAK?

2017 yılında devlet kadrolarına 60 bin memur alınacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra memur kadrolarında açıklıkları doldurmak için personel alınacağını söyledi. Çalışma Bakanı Mehmet Müzzinoğlu, 60 bin personel alımı olarak Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirileceğini söyledi.