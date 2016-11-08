KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı. Sınava giren binlerce önlisans mezunu öğrencinin sonuçlarını merak ettiği KPSS önlisans sınavının üzerinden 15 gün geçti. Devlet kadrolarında memur olmak isteyen binlerce aday heyecanla KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Sınava giren adayların en fazla zorlandıkları bölüm tarih oldu.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanların katıldığı KPSS önlisans sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Ekim 2016 tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar devlet memuru olabilmek için aldıkları puana ve bitirdiği bölümlere göre tercih yapabilecekler.