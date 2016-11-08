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KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı! ÖSYM sonuç sayfası...

KPSS önlisans sınavı sonuçları açıklandKPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı 16 Ekim'de yapılan KPSS önlisans sınavının sonuçları açıklandı. KPSS önlisans sınavının üzerinden günler geçti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sınav ve sonuç takvimine göre başvurular ve sınav sonuçları 15 gün sonra açıklandı. ÖSYM eğer sınav sonuçlarını bugün açıklandı, sınav sonuçlarını haberimizin içinde öğrenebilirsiniz.

KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı! ÖSYM sonuç sayfası...

08 Kasım 2016 17:04

KPSS önlisans sonuçları bugün açıklandı. Sınava giren binlerce önlisans mezunu öğrencinin sonuçlarını merak ettiği KPSS önlisans sınavının üzerinden 15 gün geçti. Devlet kadrolarında memur olmak isteyen binlerce aday heyecanla KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Sınava giren adayların en fazla zorlandıkları bölüm tarih oldu.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olanların katıldığı KPSS önlisans sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Ekim 2016 tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar devlet memuru olabilmek için aldıkları puana ve bitirdiği bölümlere göre tercih yapabilecekler. 

Etiketler: KPSS önlisans sonuçları, ÖSYM sonuç sayfası


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