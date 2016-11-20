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KPSS ortaöğretim sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 3 milyon 500 bin adayın katıldığı KPSS ortaöğretim sınavı başladı.

KPSS ortaöğretim sınavı başladı

20 Kasım 2016 11:11
KPSS ortaöğretim sınavı başladı - Tıkla İzle

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı, bu sabah saat 10.00'da başladı. Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en kalabalık sınav olduğu belirlenen KPSS ortaöğretim sınavına 3 milyon 500 bin aday katıldı. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "Sınava Giriş Belgesi, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri" dışında yanlarına hiçbir şey getirmelerine izin verilmedi. KPSS sınavı için belirlenen okullarda adaylar üzerleri arandıktan sonra kontrol altında okula alındı. 120 dakika sürecek olan sınavda adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda dua ediyor. 120 dakika sürecek olan sınavda adaylar sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

KPSS ortaöğretim sınavına giren Ahmet Arpacı, “Bu sene ilk defa gireceğim. Bir şansımı deneyeyim dedim. Ben lisans öğrencisiyim. Niğde Üniversitesinde okuyorum. Bu sene hem şansımı deneyeyim dedim hem de duyduğuma göre 3 milyon kişi sınava girecekmiş. Herkesin ihtiyacı var demek ki memurluğa. Bizde bir girelim deneylim atanırsak hem okuruz hem çalışırız dedim. 3 milyon kişinin sınava girmesi tuhaf yani. 70-75 puan yaparım gibi geliyor” dedi.

Yakını sınava girdiği için okul dışında sınavın bitmesini bekleyen bir veli ise, “Neyi kazanırsa olmasını istiyorum. Hazırlandı, inşallah olur yani. Öğretmen olmayı düşünüyor” diye konuştu.

Etiketler: KPSS


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