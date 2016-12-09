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KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2016 lise kpss tercih kılavuzu öğren

KPSS sonuçlarının bugün (9 Aralık) açıklanmasıyla birlikte adayların kafasında KPSS tercih klavuzu ne zaman yayınlanacak sorusu takıldı. KPSS Ortaöğretim sonuçlarını öğrenen adayların tercih yapacağı klavuzun ne zaman yayınlanacağı da açıklandı. İşte KPSS Ortaöğretim 2016 Tercih klavuzunun yayınlanacağı tarih. Peki KPSS tercih kalvuzu ne zaman açıklanacak, KPSS Lise tercihleri ne zaman yapılacak ve KPSS Ortaöğretim tercih ne zaman başlıyor'' İşte bu sorularınızın cevabı...

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2016 lise kpss tercih kılavuzu öğren

09 Aralık 2016 17:37

Ortaöğretim KPSS sınavına giren adayların günlerdir heyecanla beklediği sonuçlar bugün açıklandı. Lise KPSS'sinin sonuçları bugün açıklandı ama adaylar şimdi de ''KPSS tercih kalvuzu ne zaman açıklanacak, KPSS Lise tercihleri ne zaman yapılacak ve KPSS Ortaöğretim tercih ne zaman başlıyor'' gibi soruların cevabını arıyor.

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar şimdi de tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Bizler de sizler için son gelişmeleri hazırladık. ÖSYM’den alınan bilgilere göre KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık’ta yayımlanacak.

KPSS sonuçlarıyla birlikte adayların en çok merak ettiği konuların başında “KPSS tercih kılavuzu" yer alıyor. Puanlarını öğrenen adaylar artık bir yandan da kılavuzun ne zaman yayımlanacağını merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte tercih kılavuzunun da 21 Aralık'ta yayımlanacağı açıklandı.
21 Aralık'ta tercih kılavuzu açıklandığında haberimizden linkine ulaşabilirsiniz.

 

ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte net tarih de belli olmuş oldu.

KPSS'nin tüm aşamalarına dair bilgilendirmelerin bulunduğu bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır. 

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