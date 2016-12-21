Ortaöğretim KPSS sınavına giren adayların günlerdir heyecanla beklediği tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSSS sonuçlarını beklerkenki heyecan yerini tercih kılavuzunun açıklanmasına bıraskmıştı. Nihayet adayların bekleme heyecanı sona erdi. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmek isteyen memur adaylarını tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından yeni bir heyecan ve tedirginlik sardı. Adayların merak ettiği sorular arasında ''KPSS puan barajı kaç? 60,70,80 puanla bir bölüme yerleşebilir miyim?'' gibi konular var. FETÖ operasyonları dolayısıyla çok sayıda memurun görevden alınması nedeniyle sınava giren 3.5 milyon aday istediği bölümlere yerleştireceği konusunda umutlu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlanan tercih kılavuzu erişime açıldı.

21 Aralık (bugün) yayınlanan tercih kılavuzu ile tercih işlemleri erişime açıldı. Tercih işlemleri için son tarih 30 Aralık 2016 saat 23.59 olarak açıklandı. Tercih işlemleri ÖSYM'nin sitesinden on line olarak yapılacak. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, tercihlerini, KPSS-2016/2 tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapacak.

2016 KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar

İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme

yapılacaktır.

1.2 KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları,

bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim

2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS

Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS

puanını almış olmaları gerekir.

1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve

lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir

kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas

alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava

girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin

internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri

yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme

işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli

olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016 gecesi, saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre

kesinlikle uzatılmayacaktır.

3.2 Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar

yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te

lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik

Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz

son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi

mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin

karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından

düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve

tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir