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KPSS puan hesaplama... KPSS puan hesaplama robotu... KPSS kaç net kaç puan eder? Tıkla öğren

KPSS ortaöğretim sınavı 20 Kasım 2016'da yapıldı. Memur adaylarının merak ettiği konulardan biri de Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda kaç netin kaç puan edeceği. Haberimizde 2016 KPSS puan hesaplama robotu ile puanınızı hemen öğrenebilirsiniz.

KPSS puan hesaplama... KPSS puan hesaplama robotu... KPSS kaç net kaç puan eder? Tıkla öğren

20 Kasım 2016 21:21

20 Kasım 2016 KPSS ortaöğretim oturumundan sonra sınava katılan adaylar ne kadar net ne kadar puan gertirir gibi soruları merak ediyor. Bu sorunun yanıtını KPSS puan hesaplama robotu ile bulabilirsiniz. Memuriyet için yarışan milyonlarca aday sınav sorularının ve cevaplarının açıklamasını merakla bekliyor. Haberimizden KPSS puan hesaplama robotuna ulaşabilirsiniz. Sınavda aritmetik ortalamaların ve standart sapmaların etkili olduğu unutulmamalıdır.

KPSS PUAN HESAPLAMA ROBOTU

KPSS 2016 Ortaöğretim sınavı puan hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır; KPSS Puanı= 0,5 x Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayısı + 40 ile topla daha sonra + - 5 puan farkının oluşabileceğini unutmayınız.

KPSS Net sayısı 75 olan bir aday kaç puan alır?
0,5x75+40= 77,5 -+5 olabilir. Sınavın Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır, buda alınan puana etki etmektedir.

3 milyon 500 bin adayın katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. Bu testlerin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. 

KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilecektir. KPSS puanlarının hesaplanmasında şu formül kullanılacaktır;

30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 + ------------------------
[2 ( B – X )] – S

PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?

Orta Öğretim – Lise P 94
* - 48 Net 70 Puan
* - 58 Net 80 Puan
* - 73 Net 85 Puan
* - 85 Net 90 Puan

Etiketler: KPSS ortaöğretim sınavı 20 Kasım 2016, KPSS puan hesaplama robotu


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