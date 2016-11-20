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KPSS sınavına girerken bunlara dikkat!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavında bugün saat 10:00'da 3 milyon 500 aday ter dökecek.

KPSS sınavına girerken bunlara dikkat!

20 Kasım 2016 08:10

KPSS Ortaöğretim sınavı yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınava 3 milyon 500 bin aday katılacak. Bu sayı ÖSYM'nin şimdiye kadar aynı günde ve tek oturumda yapacağı en büyük sınav niteliği taşıyor.

GYGK testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve sorular 5 seçenekli olacak. Soruların 30'u Türkçe, 30'u Matematik, 27'si Tarih, 18'i Coğrafya, 9'u Anayasa ve 6'sı güncel bilgilerden oluşacak. 120 dakika sürecek olan KPSS’de adaylar sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek. Adaylar KPSS için gerekli olan sınav giriş belgelerine aday işlemleri sisteminden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek edinebilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaport ile girecekler. Sürücü belgesi (Ehliyet), meslek kimlik kartları ve diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacak. Bu belgelerle sınav yerine gelen adaylar mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacaklar. Sınav giriş yerlerinde adayların üstü sınav görevlileri ve emniyet mensupları tarafından elle ya da dedektörler aracılığıyla aranacak.

Adaylar, yanlarında her tür kesici, delici alet ve ateşli silahlar, çanta, saat, cüzdan gibi aksesuarlar, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile her tür kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç) broş, (basit başörtü iğnesi hariç) ve diğer tüm takılar, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her tür elektronik/mekanik cihaz, her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına kesinlikle giremeyecek. Kalem, silgi, kalemtraş gibi gereçler ÖSYM tarafından her aday için özel olarak temin edileceği için KPSS’ye girecek adayların yanlarında getirmeleri gerekmiyor. KPSS’ye girecek adaylar sınav salonuna ‘şeffaf’ bir şişede olmak kaydıyla su getirebilecekler. 


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Toplam Yorum (1)

  • Sumeyra : 15 Ekim 2016, Cumartesi 23:52
    69
    Kpss de yanlışlar doğruyu götürüyor mu
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