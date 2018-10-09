KPSS sonuç ÖĞREN 7 ekim | KPSS sonuç SORGULA | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?

KPSS sonuç SORGULA 7 ekim | KPSS sonuç ÖĞREN | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? Tüm gözler KPSS sonuçlarına çevrildi.Memurluk hayaliyle binlerce aday bu sınava girdi. Sınav 7 Ekim pazar günü yapıldı.Bu sınav genel yetenek,genel kültür,istatistik,kamu yönetimi,anayasa gibi kollardan oluşur. Elbette bu kolların hepsinden sorumlu değilsiniz şöyle ki; başvuracağınız alan adına yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri eğitim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu sınava başvurusunu yapabilir. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç öğrenmek için ne yapmalıyız? İşte KPSS sonuçları hakkında tüm detaylar...

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin akademik takvimine göre 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS soruları ve cevapları, sınavın ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Soru ve cevapların bir kısmının açıklanması ile, adaylar puanlarını tahmin edebilecek ve bir öngörüde bulunabilecek.

ÖSYM ise KPSS soru ve cevapların açıklanması konusunda resmi bir açıklama paylaşmadı.