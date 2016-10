KPSS önlisans sınavına giren milyonlarca aday KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans oturumu yapıldı. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçları için adaylar heyecanlı bir bekleyişin içine girdi. Sonuçların 20 Kasım'da yapılacak ortaöğretim oturumunun ardından bir hafta sonra açıklanması bekleniyor. ÖSYM, sınav sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapmadı. ÖSYM tarafından açıklama yapıldığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SAATİ DEĞİŞTİ

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "Merkezimizce 20 Kasım 2016 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim/Ön lisans) Ortaöğretim oturumunun 09.30 olarak belirlenen başlama saatinin 10.00 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir." denildi.

ADAYLARIN SINAV MERKEZLERİNE GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı



*Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

*Askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler içingeçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge

*Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testlerin Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır.

Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır. p121 puan hesaplama motoru ile de öğretmenlik puanı olan öabt puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır

KPSS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN?

KPSS 2016 Lisans bölümü için artık zaman daralıyor. Puanların ve netlerin en ince ayrıntısı ile hesaplandığı günlerdeyiz.

ORTA ÖĞRETİM – LİSE P 94

48 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

73 NET 85 PUAN

85 NET 90 PUAN

P KPSS ÖN LİSANS P 93

35 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

70 NET 85 PUAN

82 NET 90 PUAN

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET 70 PUAN

62 NET 75 PUAN

72 NET 80 PUAN

84 NET 85 PUAN

91 NET 90 PUAN