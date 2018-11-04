KPSS soru ve cevapları yayınlandı MI? 4 KASIM KPSS soru cevap SORGULA |2018 KPSS Soru ve Cevap Kitapçığı, Kılavuzu ÖSYM

ÖSYM 2018 KPSS Soru Ve cevap kılavuzu ... KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS soru cevap sorgula | 7 Ekim KPSS sınav soruları... 2018 KPSS Lise düzeyi için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün gerçekleştirildi. Memur olamak için sınava giren adaylar KPSS'den kaç net yaptığını öğrenmek için sınavın soru ve cevaplarını aramaya başladı. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar sınav bitiminden sonra heyecanla KPSS soru ve cevap kitapçığını araştırmaya başladı. 2018 önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava girmek için sınav merkezlerine gelen adaylar didik didik arandıktan sonra sınav salonuna alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018 önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Tek tek aranan adaylar, daha sonra sınav salonlarına alındı. KPSS sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavdan sonra ise en çok sorulan sorulardan biri ise KPSS lise sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı. İşte KPSS önlisans sınavı hakkında merak edilen detaylar...

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KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavına girecek adaylar sınav başvurularını 28 Ağustos 2018 ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlamışlardı.

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sınav saat 10.15'da başlayacak. 130 dakika süren sınav saat 12.15'te sona erecektir. Söz konusu sınavın sonuçları ise ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır.

