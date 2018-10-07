KPSS SORU ve cevapları yayınlandı MI? KPSS soru cevap öğren| 7 Ekim KPSS sınav SORULARI

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS soru cevap sorgula | 7 Ekim KPSS sınav soruları... 2018 KPSS Lise düzeyi için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün gerçekleştirildi.2018 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava girmek için sınav merkezlerine gelen adaylar didik didik arandıktan sonra sınav salonuna alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018 Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Tek tek aranan adaylar, daha sonra sınav salonlarına alındı. KPSS sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavdan sonra ise en çok sorulan sorulardan biri ise KPSS lise sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı. İşte KPSS ortağretim sınavı hakkında merak edilen detaylar...

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KPSS LİSE SINAVI SAAT KAÇTA BİTTİ?

Sınav saat 10:00'da başlayacak. Saat 10:00'dan sonra kimse sınav binalarına alınmayacaktır. Bu nedenle tüm adayların en az 1 saat önceden sınav binasında bulunması uygun olacaktır. KPSS Ortaöğretim sınavı, 7 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak. KPSS saat 12:25'te bitmiş olacak.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasında ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz....