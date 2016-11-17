Asgari ücretli bir ailenin 2 çocuğundan birisi olan ve ortaöğretim düzeyinde 2016 KPSS için müracaat eden Elifnur Yılmaz, sınav yeri tercihleri arasında bulunan Ankara’nın Keçiören, Altındağ ve Mamak ilçeleri yerine sınav yerinin Konya olarak belirlenmesinin ardından hayallerini 2 yıl daha ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Babasının asgari ücretle çalıştığı için imkanlarının olmadığını ve sınav için Konya’ya gidemeyeceğini belirten Elifnur Yılmaz, sınav yeri ile ilgili ÖSYM’ye itirazda bulunduğunu söyleyerek, bu konuda kendisine yardım edilmesini, sınav yerinin Ankara’ya alınmasını istedi. “Buraya giderken harcayacağım masrafı karşılayacak durumumuz yok. Babam asgari ücretle çalışan bir eleman ve oraya nasıl gideceğim hakkında bir fikrim yok” diyen Elifnur Yılmaz, ÖSYM’nin kendisine yardımcı olmasını istedi.

Mağdur olduğunu belirten Elifnur, “Ben geleceğimle oynandığını düşünüyorum. 5 milyon civarında bir başvuru olmuş. Ankara'da başka okul mu kalmadı, her sırada tek kişi oturuyor, bunu 2 kişiye çıkartarak beni de Ankara içerisinde bir okula alabilirlerdi. Ben bundan rahatsızım, şikayetçiyim. Mağdur bir durumdayım, bunun düzeltmesini istiyorum” dedi.

Aynı zamanda sporcu olan ve KPSS’den aldığı puan ile Gençlik ve Spor Bakanlığında memur olmayı hayal ettiğini belirten Elifnur Yılmaz, “Hayallerim 2 sene sonrasına kaydı. Ailemin maddi durumu belli, babam asgarî ücretle çalışıyor. Yapabildiğim kadar maddi yardım yapacaktım. En azından onlara yük olmayı bırakacaktım. Maalesef bu hayallerim yıkıldı” diye konuştu.