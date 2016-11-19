KPSS Ortaöğretim sınavı yarın saat 10.00’da gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınava 3 milyon 500 bin aday katılacak. Bu sayı ÖSYM'nin şimdiye kadar aynı günde ve tek oturumda yapacağı en büyük sınav niteliği taşıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "Sınava Giriş Belgesi"ni, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. 120 dakika sürecek olan KPSS’de adaylar sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

Adayların kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanları/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklar.

Pelin Üzek