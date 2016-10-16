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KPSS'ye yetişmeye çalışan genç ölümden döndü

E-5 Karayolu Çağlayan mevkiinde meydana gelen kazada, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yetişmeye çalışan genç, aşırı sürat nedeniyle önce bariyerlere, ardından seyir halindeki bir araca çarptı. Ölümden dönen genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yaptığı aracın motoru koptu.

KPSSye yetişmeye çalışan genç ölümden döndü

16 Ekim 2016 09:38
KPSS'ye yetişmeye çalışan genç ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, saat 08.30 sıralarında E-5 Karayolu Çağlayan mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mecidiyeköy’den Topkapı istikametine giden ve KPSS’ye yetişmeye çalıştığı öğrenilen 34 ZA 6251 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Ilgaz, aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce metrobüs bariyerlerine ardından da Coşkun Yazıcı yönetimindeki 34 ZU 1888 plakalı otomobile çarparak savruldu. Kaza sonucu Samet Ilgaz, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer sürücü Yazıcı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

KPSS’ye yetişmeye çalışırken ölümden döndü
Öte yandan, yaralı Ilgaz’ın hastaneye kaldırılmasının ardından kazan yapan araçta inceleme yapan polis, KPSS giriş belgesi buldu. Yapılan inceleme ve soruşturma sonrasında yaralı gencin sınava geç kaldığından dolayı hız yaptığı ve bu yüzden makasa girmesi nedeniyle aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza yaptığı aracın motoru koptu
Kaza sonrası gencin aracın motorunun koptuğu görüldü. Sağa sola savrulan motor parçaları, temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine geldi. Kaza nedeniyle karayolu üzerinde trafik dururken, trafik polislerinin yönlendirmesi sonucu tek şeritten verildi.

“Sınava giden insan öyle yapar mı?”
Gencin çarptığı aracın şoförü Coşkun Yazıcı, “Arkadaş bizimle yarış yapıyordu. Adliyenin biraz gerisinde önümüze girdi, biz de ondan yol istedik. Yol vermeyince biz sağa geçtik. Bu herhalde bize uyuz oldu, bizim arkamıza geçti ve dibimize kadar yaklaştı. Ondan sonra bize selektör yapmaya başladı. Sonra solumuza geçti ve aracı yalpalanmaya başladı, bariyerlere vurdu. O bariyere vurunca biz sağa kaçtık sonra araç geldi bize vurdu. Bizi bariyere sıkıştırdı, biz de buraya kadar geldik. Allah beterinden saklasın. Sınava gidip gitmediğini bilmiyorum ama sınava giden insan öyle yapar mı? Madem sınava gidiyor orta ve sağ şerit boştu. Bariyerlere hızlı vurunca motor yerinden çıktı” dedi. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: Çağlayan mevkii, E-5 Karayolu, kaza, KPSS


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