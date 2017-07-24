Kral mezarı mağaralar dünya mirası olma yolunda

2015 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yapılan değerlendirme sonucunda Amasya, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarlarının dünya miras geçici listesine kaydedildiğini anımsatan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, hedeflerini kadim şehirdeki bu eserleri kalıcı listeye aldırmak olarak açıkladı.

Roma, Danişmendli, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlılar gibi medeniyetlerin hüküm sürdüğü, Pontus Krallığı’na da başkentlik yapmış şehirde Harşene Dağı’nın yamacındaki Kral I. Mithridates ile diğer dört krala ait kaya mezarlarının ziyaretçilerin büyük ilgisini çektiğini belirten Başkan Özdemir, “Kralların o günkü geleneklere göre mezarları yüksekteki kayalara yapılmış. Tahminen M.Ö. 3. yüzyıla ait yapılar olduğu bilinmektedir. Bu eserlerin korunmasını, miras olarak kaydedilmesini ve dünya ile paylaşılmasını istiyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından marka kent ilan edilen şehirde gerekli altyapıyı tamamladıklarına değinen Özdemir, “Bundan sonraki alan yönetimi çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla yürütülmekte. İnşallah 2019, en geç 2020 yılına kadar da Türkiye’nin adayı olarak Amasya’nın sunulmasına çalışacağız” diye konuştu.

Murat Çelik A.