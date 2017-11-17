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Kral Selman tahtı devrediyor iddiası

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in gelecek hafta yetkilerini 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a devredeceği iddia edildi.

Kral Selman tahtı devrediyor iddiası

17 Kasım 2017 12:02

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın gelecek hafta tahtı oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a bırakacağı iddia edildi. Kral Selman’ın “Hadim el Haremeyn” unvanıyla sembolik bir lider rolü oynayacağı belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kasım başlarında 40 kadar prens, bakan ve iş adamını yolsuzluk iddiasıyla gözaltına aldırtmıştı. Muhammed bin Selman’ın kraliyet yetkisini almasının hemen ardından gücünü İran’a yoğunlaştıracağı iddia edildi.

Suudi kaynaklar, Muhammed bin Selman’ın kraliyet yetkilerini ele aldıktan sonra Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’taki petrol imparatorluğunun tek rakibi olan İran üzerinde yoğunlaşacağını belirtti. Muhtemel bir askeri faaliyetten endişe edildiğini de kaydedildi.

Muhammed bin Selman’ın kraliyet ailesinin yaşlılarının karşı çıkmasına rağmen İsrail’in desteğiyle Lübnan’da İran tarafından desteklenen Hizbullah’a karşı harekat başlatacağı ileri sürüldü. Suudi kaynaklar ise, Kral bin Selman’ın Hizbullah’a karşı harekatını Lübnan’da değil Suriye’de sürdüreceğini söyledi.

Kuveyt, Muhammed bin Selman için “Öfkeli Boğa” ifadesini kullandı.

 

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