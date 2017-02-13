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Kraliçe Elizabeth 140 bin lira maaşla eleman arıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kişisel Twitter hesabı için yıllık 30 bin pound (yaklaşık 140 bin lira) ücretle sosyal medya uzmanı arıyor.

Kraliçe Elizabeth 140 bin lira maaşla eleman arıyor

13 Şubat 2017 18:25

Twitter dışında hesabı olmayan Kraliçe II. Elizabeth, yıllık 30 bin pound ücretle sosyal medya uzmanı arıyor. 90 yaşındaki kraliçeyi Twitter hesabında yaklaşık 2.7 milyon kişi takip ediyor. Kraliçe II. Elizabeth'in resmi internet sayfasından yayınlanan iş ilanında, “Dijital iletişim platformunda tempolu takım çalışmasına yatkın enerjik kişiler bize katılabilir” ifadeleri yer aldı. Adaylara yapılan bu çağrının yanı sıra işe alım aşamasında başvuru yapacak adayların üniversite eğitimi almış olması, yetenekli, yaratıcı ve vizyonel olmaları gerektiği vurgulandı. Adayların fotoğraf ve düzenleme becerisine sahip kişiler arasından seçileceği aktarıldı.

30 bin pound maaş

Başvuranlar arasından seçilen uzman, Kraliçe II. Elizabeth'in Twitter hesabında kraliyet ailesinin gerçekleştirdiği tüm çalışmaları dünyaya bildirecek. Kraliçeyi ilgilendiren Facebook ve Youtube gibi alanlar da dahil olmak üzere paylaşılan iletilerin gerçekleştirilen devlet ziyaretlerini, ödül törenlerini, kraliyet ailesi angajmanlarını belgeler nitelikte olması gerektiği öğrenildi. Seçilen adaylara yıllık 30 bin pound maaşın yanı sıra yüzde 15'lik katkı payı, eğitim ve kişisel gelişim harcamaları da verilecek. 

Etiketler: 140 bin lira maaş, eleman arıyor, Kraliçe Elizabeth, Sosyal Medya Uzmanı


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