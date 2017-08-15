Kraliçe Elizabet’in tahtı Prens Charles’a bırakacağı iddiası

Buckingham Sarayı kaynakları, 92 yaşındaki İngiltere kraliçesi II. Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde tahtı Prens Charles’a devretme hazırlıkları yaptığını iddia etti. Kraliçe Elizabeth’in tahtı bırakma planlarından sadece yakın çevresine bahsettiği bildirildi. Kraliçe’nin tahtı en büyük oğluna bırakması Prens Carles’ı tam yetkili bir hale getirecek. Kaynaklar, Kraliçe’nin monarşiye ve onun yönetimine duyduğu derin saygıdan dolayı, tahtı devretmeden önce ülkesi için her şeyi yaptığından emin olmak istediğini bildirdi.