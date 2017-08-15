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Kraliçe Elizabet’in tahtı Prens Charles’a bırakacağı iddiası

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahtı Prens Charles’a bırakma hazırlıkları yaptığı iddia edildi.

Kraliçe Elizabetin tahtı Prens Charlesa bırakacağı iddiası

15 Ağustos 2017 11:50
Kraliçe Elizabet’in tahtı Prens Charles’a bırakacağı iddiası - Tıkla İzle

Buckingham Sarayı kaynakları, 92 yaşındaki İngiltere kraliçesi II. Elizabeth’in 95 yaşına geldiğinde tahtı Prens Charles’a devretme hazırlıkları yaptığını iddia etti. Kraliçe Elizabeth’in tahtı bırakma planlarından sadece yakın çevresine bahsettiği bildirildi. Kraliçe’nin tahtı en büyük oğluna bırakması Prens Carles’ı tam yetkili bir hale getirecek. Kaynaklar, Kraliçe’nin monarşiye ve onun yönetimine duyduğu derin saygıdan dolayı, tahtı devretmeden önce ülkesi için her şeyi yaptığından emin olmak istediğini bildirdi. 

Etiketler: II. Elizabeth, Prens Charles


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