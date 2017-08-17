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Kraliçe Elizabet’ten Sierra Leone’ye: 'Derin üzüntü içindeyiz'

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Sierra Leone’de toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kraliçe Elizabetten Sierra Leoneye: Derin üzüntü içindeyiz

17 Ağustos 2017 13:22

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Sierra Leone’de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi. Kraliçe Elizabeth, Sierra Leone Devlet Başkanına gönderdiği mesajında, “Prens Philip ve ben, Freetown’da çok sayıda can kaybına neden olan korkunç sel ve toprak kayması felaketi için derin üzüntü içindeyiz” dedi. 

Elizabeth, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Çarşamba günü Sierra Leone’nin başkenti Freetown ve çevresinde yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü bulmuştu. 

Etiketler: II. Elizabeth, İngiltere


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