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Kraliçe incirinden rekor başlangıç

İngiltere Veliahtı William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa’nın siyah incirinin hasadına ve ihracatına 10 liradan başlandı.

Kraliçe incirinden rekor başlangıç

24 Ağustos 2017 09:42

Sadece Bursa'da üretilen ve yüzde 90'ı ihraç edilen siyah incirin alımında fiyatlar rekor derecesinde başlandı. Başta Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa’ya ihracat edilen siyah incirde bu sezon rekolte geçmişe göre yüzde 40 düşük. Sabah erken saatlerde traktör ve araçlarıyla tarlaya giden vatandaşlar incirlerini topluyor. Daha sonra kasalara konulan incirler, köydeki ihracatçı firmalara getiriliyor. Burada incirler firma çalışanları tarafından diziliyor.

Rekolte düşük olmasına rağmen çiftçinin yüzü gülüyor

İncirde rekolte düşük olmasına rağmen çiftçinin yüzünü güldü. Geçtiğimiz sezon rekolte yoğunluğuna rağmen alımında sıkıntı yaşanan ve tarlaya dökülen incire bu sezon firmalar tarafından yoğun talep gösteriliyor. İlk gün 7 liradan açılan sezon, birkaç gün içinde 10 liraya kadar yükseldi. İngiltere Veliaht Prensi William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate'in sabah bulantılarına karşı Bursa inciri yediğinin ortaya çıkmasıyla büyük üne kavuşan siyah incir, şu ana kadar fiyat dağılımında tarihinin en parlak dönemini geçiriyor.

Merkez Osmangazi’ye bağlı Çağlayan Mahallesi’nde incir hasadı yapan Özcan Ataş, “Bu sene incirde yüzde 40 civarında dökme olunca talep çoğaldı. Böyle olunca da fiyatlar yükseldi. İhracatlık incir şu anda 10 liraya alıcı buluyor. Böyle olunca da çiftçinin yüzü gülüyor” dedi.

İncir üreticisi Ahmet Satı ise, “Bu sezon rekolte az olmasına rağmen fiyat bakımında verimli bir yıl yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl incir çoktu ama fiyatlar düşüktü. Şu anda iç piyasa da 5-6 lira arasında satıyoruz. İnşallah sezon böyle gider” diye konuştu. 

Ahmet Faruk Çabuk - İdris Altun

Etiketler: bursa, incir


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