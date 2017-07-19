Kraliyet çiftinden Almanya’ya ilk ziyaret

İngiltere Prensi William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, çocuklarıyla birlikte Polonya’nın ardından Almanya’ya geçti. William ve Kate Middleton, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte ilk Almanya ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Berlin'de havalimanında törenle karşılanan çift, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile toplantı yaptı. Kraliyet çifti daha sonra Berlin’deki 18 yüzyıldan kalma tarihi Branderbug Kapısına ziyarette bulundu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya’ya son ziyaretini 2015 yazında gerçekleştirmişti. Kraliçe'nin Federal Almanya Cumhuriyeti'ne yaptığı 5'inci ziyaretinde dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel'e ziyaretlerde bulunmuştu.

Almanya ve Birleşik Krallık arasındaki bağlar son birkaç yıldır sürekli gelişirken iki ülke, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde olmasına rağmen aralarındaki iyi ilişkileri sürdürme konusunda ilgilerini dile getiriyor.

'Brexit elçileri' rolünü üstlenen İngiltere Prensi William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, geçtiğimiz Mart ayında Fransa'yı ziyaret etmişti. Kraliyet çiftinin yeni Avrupa gezisi 17 Temmuz'da Polonya'da ziyaretiyle başladı. Bugün Berlin'e varan çift 20 Temmuz'da Heidelberg, 21 Temmuz'da ise Hamburg'u ziyaret edecek.