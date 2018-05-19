Kraliyet düğünü meraklıları Windsor trenlerini doldurdu

Londra’dan Windsor’a giden yolcular, Slough istasyonundaki aktarma noktası üzerinde “Harry&Meghan Kraliyet özel düğününe gidenler binsin” yazılı tabelalar ile karşılaştı. Tren bekleme odasında, aralarında Virginia’dan Christine Clancy’nin de bulunduğu yolcuların çoğu Amerikalılardı. Clancy “Ben, aşırı değil ama, hep kraliyet fanı oldum. İngiliz tarihini ve kraliyeti seviyorum. Düğün kutlamalarının bir parçası olmak istedim” dedi.

California’lı bir avukat olan Irene Bowdry, düğün tarihi açıklanır açıklanmaz arkadaşlarıyla birlikte biletini ayırtmış. Browday “Kraliyet düğününde bir Amerikalı, çok heyecan verici değil mi?” ifadelerini kullandı.

Kraliçe II. Elizabeth, Prens Harry’ye bir düklük vererek onu Sussex Dükü Dumbarton Earl’ı ve Baron Kilkeel yaptı. Böylece, Amerikan oyuncu Meghan Markle, Prens Harry ile evlenir evlenmez Sussex düşesi olacak. İkincil unvanlar ise İskoçya ve Kuzey İrlanda’da kullanılmak için.

Kraliçe II.Elizabeth, Prens William ve Catherine Middleton’la 2011’de evlendiği zaman düğünden önce onlara Cambridge Düş ve Düşesi unvanını vermişti.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğün gününde onların en iyi görüntülerini almak isteyen binlerce ziyaretçi Windsor Kalesinin dışında geceledi ve sokakları doldurdu. Dünya genelinde milyonlarca insan kraliyet düğününü televizyonlarından seyredecek.