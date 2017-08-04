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Kralların yiyeceği siyah elması ‘Arthur’ buldu

Dünyada 'siyah elmas' ve 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılıp kilosu 3 bin 500 eurodan satılan trüf mantarı Amasya ile Samsun’da mantar arama köpeği ‘Arthur’ tarafından bulundu.

Kralların yiyeceği siyah elması Arthur buldu

04 Ağustos 2017 21:21

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün özel olarak getirttiği eğitimli trüf köpeği Arthur, mantarların tespiti için Amasya ile Samsun’un ilçelerinde arazi taraması gerçekleştirdi. Sahibiyle birlikte meşe ağaçlarının bulunduğu alanları dolaşan Arthur, 2 ile 5 santim derinlikteki mantarların yerini kolayca bulup kazarak çıkardı.

Çalımalar sonucu trüf mantarının 3 türünün bulunduğunu açıklayan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, “Kalite açısından Konya Selçuk Üniversitesi’ne araştırma yapılması için gönderdik. Tespit ve tahlil sonuçlarına göre üretimini yaygılaştırmak için tedbirler alacağız” dedi.

Amasya’nın Taşova, Merzifon, Gümüşhacıköy ilçeleri ile Samsun’un Çarşamba ve Terme ilçelerinde tespit edilen doğal yetişme alanlarının koordinatlarının alındığına değinen Nane, “Üretiminin artmasıyla beraber yöre halkımıza katkı sağlamak anlamında çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. 

Murat Çelik A.
 

Etiketler: arthur, kral, siyah elmas


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