MAÇ BİTTİ: KRASNODAR 1-0 FENERBAHÇE

90'Laborde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Krasnodarlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

90'Laborde Hasan Ali'de sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

89'Gole çok yaklaştık. Gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Alper rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak onun vuruşunu kaleci çıkardı.

88'Gelişen Fenerbahçe atağında Ozan savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında Hasan Ali ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

87'Karşılaşmada son dakikalara girilirken Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

84'Gelişen Krasnodar atağında Laborde ceza sahasında topla buluştuktan sonra arka direğe ortasını yaptı ancak onun ortasınıda top Viktor Claesson'un üzerinden geçti.

83'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Kjaer'in savunmadan gönderdiği pasta Lens kafayla topu ceza sahasındaki Fernandao'yla buluşturdu. Onun vuruşunda top kalecide kaldı.

82'Pereyra serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Ramirez ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

77'Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada savunma Fernandao'dan önce topu karşıladı.

76'Krasnodar tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan pasta topu alan Pereyra topu ayağından fazla açınca Volkan kalesini terk ederek topu aldı.

75'Karşılaşmada son 15 dakikaya girilirken temsilcimizin atacağı bir gol tur için çok büyük avantaj sağlar. Haydi Fenerbahçe

74'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada savunma Alper'den önce topu karşıladı.

73'Krasnodarlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

72'Fenerbahçe'de Sow ve Emenike çıktı. Ozan ve Fernandao oyuna dahil oldu.

71'Fenerbahçe'de Ozan ve Fernandao oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

70'Mauricio Pereyra'nın kullandığı serbest vuruşta Şener topu karşıladı.

70'Kabore Hasan Ali'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Krasnodar serbest vuruş kullanacak.

70'Krasnodar'da Vyacheslav Podberezkin yerini Mauricio Pereyra'ya bıraktı.

68'Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

67'Lens serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Roman Neustadter ceza sahasındaki Sow'u topla buluşturdu. Sow'un vuruşunda top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

66'Lens rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta alandan serbest vuruş kullanacak.

66'Krasnodar'da Wanderson yerini Ricardo Laborde'ye bıraktı.

64'Hasan Ali'ye faul yapan Kaleshin sarı kart gördü.

63'Lens ikinci kornerde Şener'le paslaştıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

59'Kabore'ye faul yapan Roman Neustadter sarı kart gördü. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

56'Gelişen Krasnodar atağında Vyacheslav Podberezkin ceza sahasındaki Smolov'u topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top dışarıya gitti.

55'Kabore serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Naldo sol kanatta hareketlenen Ramirez'i topla buluşturmak istedi ancak top dışarıya gitti.

55'Kabore Lens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

54'Gelişen Fenerbahçe atağında Sow'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında sağ kanada açılan topu alan Mehmet'in ortasında Sow ceza sahasında topa ıska geçti.

53'İki takım da bu dakikalarda orta alanı çabuk geçmeye başladı.

52'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emenike topu sürdükten sonra ceza sahasındaki Lens'i topla buluşturmak istedi ancak Naldo son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

51'Vyacheslav Podberezkin'in kullandığı serbest vuruşta Roman Neustadter topu karşıladı.

50'Wanderson'a faul yapan Hasan Ali sarı kart gördü. Bu kez ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

47'Ramirez'in sol kanattan yaptığı ortada Kjaer Smolov'dan önce topu karşıladı. Sonrasında Podberezkin şutu üstten dışarıya gitti.

47'İlk yarının genelinde olduğu gibi ikinci yarını başında da top ev sahibi takımın kontrolünde.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda uzatma oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Temsilcimiz soyunma odasına 1-0 geride gidiyor.

4. dakikada Martynovich’in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Wanderson’un ortasında penaltı noktası üzerinde Claesson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ramirez’in pasında Podberezkin'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Volkan kurtardı.

40. dakikada Lens’in kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

KRASNODAR: Krirsyuk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Torbinski, Kabore, Gazinsky, Podberyozkin, Claesson, Wanderson, Smolov

TEKNİK DİREKTÖR: IGOR SHALİMOV

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow, Lens, Emenike

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advoocat

Takımımız Krasnodar karşısında beyaz deplasman forması ile mücadele edecek.

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Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Slovak stoper Martin Skrtel'den yararlanamayacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarında toplam 3 sarı kart gören Skrtel, Krasnodar karşılaşmasında cezalı oldu.

Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer sarı kart gören Volkan ve De Souza, Krasnodar karşısında da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Rus temsilcisinde ise sarı kart cezalısı İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.