Krasnodar Fenerbahçe maçı ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Krasnodar Fenerbahçe maçına sayılı günler kaldı. Futbolseverler Krasnodar Fenerbahçe maçı ne zaman? Krasnodar Fenerbahçe maçı saat kaçta? Krasnodar Fenerbahçe maçı saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediyor. Krasnodar Fenerbahçe maçı yarın saat 19.00’da gerçekleşecek. Krasnodar Fenerbahçe mücadelesi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

KRASNODAR FENERBAHÇE MAÇI

Kuban Krasnodar ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için Rusya'ya hareket eden Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde Kuban Krasnodar ile eşleşen Fenerbahçe, yarın oynanacak olan ilk maç için Rusya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giden kafilede, sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Robin Van Persie yer almadı. Golcü oyuncunun ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi. Bugün Rusya'ya giden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, yerel saatle saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Krasnodar Stadyumu'nda düzenlenecek olan basın toplantısının ardından, yine aynı statta ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek olan antrenman, saat 18.30'da başlayacak.



