Fenerbahçe, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Krasnodar maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Advocaat: "Yarın iyi bir skor almamız gerektiğini biliyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar karşısında iyi bir skor almaları gerektiğini bildiklerini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, 16 Şubat Perşembe günü Krasnodar Stadyumu’nda Rusya’nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısına deneyimli teknik adam Dick Advocaat ile oyuncumuz Roman Petrovich Neustadter katıldı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, son derece önemli bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "Yarın bu turun ilk maçını oynayacağız. İyi bir skor alabilmemiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. İki taraf için de geçerli bu. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir rakiple karşılaşacağız. Yarın buradan güzel bir skorla ayrılmamız gerekiyor” dedi.

"Rakip lige verilen arayı iyi değerlendirdi"

Rusya Ligi’ne verilen arayı, rakibin iyi değerlendirdiğini ifade eden Advocaat, “Bildiğiniz gibi Krasnodar takımı Dubai ve İspanya’da bir kamp dönemi geçirdi ve son 10 günde 4 hazırlık maçı oynadılar. Yarın oynayacağımız maçta hazır olmak için iyi bir süreci geride bıraktılar. Bu nedenle Rusya Ligi’ne verilen aradan dolayı rakibimizin yarınki maçta etkileneceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Neustadter: “Zorlu bir maç bizi bekliyor”

Fenerbahçeli oyuncu Roman Petrovich Neustadter ise, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek,

“Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; biz zorlu bir gruptan çıktık ve buraya geldik. Krasnodar iyi bir takım ve milli takımdan tanıdığım oyuncular da var. İyi futbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Esas hedefimiz hücum ile defans arasında denge sağlamak. Yarın buradan alacağımız sonuç çok önemli.”

"Benim maç eksiğim var ve ne yapmam gerektiğini biliyorum"

Bir Rus gazetecinin Rusya Milli Takımına ilişkin yönelttiği soruya ise Neustadter, şu şekilde cevap verdi:

“Yarınki maçı milli takıma katılabilme adına da değerlendiriyorum ancak esas hedefim kendi hocamızın gözüne girmek. Dediğim gibi milli takımı da düşünüyorum, bu anlamda yarınki maç benim için bir şans olacaktır. Rusya Milli takımı hocasıyla en son yılbaşından önce görüştük. Milli takımın yaptığı son kampa katılmadım ve sebebini biliyorum. Bir kez daha dile getirmek istiyorum, yarınki maç bu anlamda önemli bir şans. Milli takım maçlarını seyrettim, benim mevkimde birkaç oyuncu denendi. Benim maç eksiğim var ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."

"Krasnodar iyi bir takım"

Karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadyumu hakkında da konuşan Roman Neustadter, “Şehri gezme şansımız olmadı, çünkü havalimanından doğrudan otele geldik ve şimdi de bu stadyumdayız. Stadyuma gelince burası hakkında çok şey duyduk. Krasnodar iyi bir takım. Ama biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yarınki maçta potansiyelimizi sahaya yansıtacağız” dedi.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 16 Şubat 2017 (Perşembe)

Stadyum: Krasnodar Stadyumu

Maçın hakemi: Ivan Kruzliak

Canlı Yayın: TRT (Şifresiz)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Fenerbahçe'de Van Persie kadroda yok

Kuban Krasnodar ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için Rusya'ya hareket eden Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kuban Krasnodar ile eşleşen Fenerbahçe, yarın oynanacak olan ilk maç için Rusya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giden kafilede, sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Robin Van Persie yer almadı. Golcü oyuncunun ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi. Bugün Rusya'ya giden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, yerel saatle saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Krasnodar Stadyumu'nda düzenlenecek olan basın toplantısının ardından, yine aynı statta ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek olan antrenman, saat 18.30'da başlayacak.

Krasnodar - Fenerbahçe karşılaşmasının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Krasnodar - Fenerbahçe karşılaşmasını Ivan Kruzliak yönetecek.

Sarı-lacivertlilerin Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı mücadele 16 Şubat Perşembe günü TSİ saat 19.00'da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda mücadele eden sarı-lacivertlilerin Rusya'da oynayacağı karşılaşmada Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Slovak hakemin yardımcılıklarını Martin Balko ve Toma Somolani yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomas Mokos olacak.