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Krasnodar maçının bilet fiyatları açıklandı

Ziraat Türkiye şampiyonu olarak UEFA Avrupa Lig’i gruplarına direkt katılan Akhisarspor’da FC Krasnodar karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı.

Krasnodar maçının bilet fiyatları açıklandı

04 Eylül 2018 13:20

Sezon başında satışa çıkardığı kombine satışlarını sadece lig ve kupa maçlarını kapsadığını duyuran Akhisarspor yönetimi, 20 Eylül Perşembe günü evinde konuk edeceği Rusya ekibi FC Krasnodar maçının bilet fiyatlarını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tek maçlık bilet fiyatlarının, Kapalı Tribün E-F-G-H 60 TL, C-D-I-J 50 TL, A-B-K-L 40 TL, Maraton Tribün 40 TL, kale arkaları 30 TL ve misafir takım 35 TL’den satılacağını duyurdu.

İNDİRİME GİDİLDİ

Öte yandan yeni sezon öncesi Maraton tribünü kombine fiyatını 600 TL’den satan ancak istediği satış gelirini tutturamayan Akhisarspor yönetimi, bilet fiyatlarında indirime gitti. Yönetim, yine kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Maraton kombine bilet fiyatını 600 TL’den 400 TL’ye indirdi. İndirimden sadece aile-kadın ve 20 yaş altı öğrencilerin yararlanabileceği, satışların da sadece Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu önündeki Passolig gişelerinden bugünden itibaren saat 14.00’de satışa çıkacağı bildirildi.
Sezon başında kombineler Batı Kapalı Üst VIP 3 bin TL, Batı Kapalı VIP Bloklar 2 bin 500 TL, Batı Kapalı Bloklar (A-B-K-L) 400 TL, Batı Kapalı Bloklar (C-D-I-J) 750 TL, Doğu Maraton 600 TL, Güney Kale Arkası 300 TL’den satılmıştı.  

 

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