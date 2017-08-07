Kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin 2017 yılı Haziran ayı negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı raporu yayımlandı. Buna göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 376 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 oranında azalarak 497 bin kişi oldu.

Öte yandan, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 712 bin kişi oldu.

Protesto edilen senetler; adet ve tutar

Yılın ilk altı ayında protesto edilen toplam 463 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 2 oranında azalırken, senet tutarı ise yüzde 16 oranında arttı.

Protesto edilen senetler; il bazında

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 31’ini İstanbul, yüzde 9’unu Ankara oluştururken,bunu yüzde 6’lık oranlarla İzmir ve Antalya ve yüzde 5’lik oranla Kocaeli (İzmit) izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Kilis, Bayburt ve Tunceli oldu.

Bankalara ibraz edilen çekler

Yılın ilk altı ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 376 milyar TL, toplam çek adedi ise yüzde 5 azalarak 10 milyon 200 adet seviyesinde gerçekleşti.

Karşılıksız işlemi yapılan çekler

Ocak - Haziran döneminde parasal tutarı 9 milyar 200 milyon TL olan 251 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 1 milyar 600 milyon TL tutarındaki 49 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında, adedi ise yüzde 35 oranında azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranı

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azalışla yüzde 2,4 olurken, adet olarak 1,1 puan azalışla yüzde 2,5 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu 5 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, adetsel olarak en yüksek 5 il ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 8,4 ile Iğdır, yüzde 8,1 ile Ağrı, yüzde 5,8 ile Muş, yüzde 5,5 ile Batman ve yüzde 5,3 ile Kars oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Kastamonu, Sinop ve Karabük oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 5,8 ile Ağrı, yüzde 5,7 ile Iğdır, yüzde 4,3 ile Bitlis, yüzde 4,1 ile Batman ve yüzde 3,9 ile Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise, Aksaray, Sinop ve Kastamonu oldu.

