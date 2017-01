Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2016 yılı Kasım ayı 'Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azalarak 667 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2 oranında azalarak 902 bin kişi oldu.

Öte yandan, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısı yılın ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 219 bin kişi oldu.