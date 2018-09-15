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Kredi derecelendirme kuruluşlarına Rusya'dan sert tepki

Kredi derecelendirme kuruluşlarına Rusya'dan sert tepki
Kredi derecelendirme kuruluşlarına Rusya'dan sert tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanlarından Sergey Glazyev, "Kredi derecelendirme kuruluşları ABD’yi yükseltmek, Rusya’yı ise küçük düşürmeye yarayan kuruluşlardır” dedi.

Rusya ekonomisinde son dönemlerde yaşanan sorunlara dair açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından olan Sergey Glazyev, kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki gösterdi. Glazyev, "ABD'li kredi derecelendirme kuruluşları son derece ABD'yi yönetenlerin kararlarına bağlı. Bu kuruluşlar ABD söz konusu olduğunda iyi dereceler gösterip Rusya söz konusu olduğunda düşük dereceli saptamalar yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

"ABD KRİZİNDE EN YÜKSEK DERECEYİ GÖSTERDİLER”

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'de yaşanan ekonomik krizden örnek gösteren Glazyev, “Amerika'da bu dönemde çok büyük bir kriz yaşandı. ABD'de milyonlarca insan geçim sıkıntısı yaşadı, dolar değer kaybetti, bankalar büyük zararlar gördü. Bu zamanda yaşanan bu krize rağmen bu kredi derecelendirme kuruluşları zaten 'AAA' olan dereceyi yine AAA olarak teyit etti. Neden bu yaşanan krize rağmen ABD'nin kredi notu düşürülmedi? Bu kuruluşlar güvenilirliğini yitirdi. Bu yüzden Avrasya'da uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu kurulmadı” diyerek yaşanan soruna yeni çözüm yolu gösterdi.  

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