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Kredi kartı borçluları Kasım'da azaldı

Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı Kasım'da yüzde 9 azaldı.

Kredi kartı borçluları Kasımda azaldı

09 Ocak 2018 16:49

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi Kartı Kasım 2017 raporunu açıkladı. Buna göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azalarak 820 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3,4 oranında artarak 690 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2017 Ocak-Kasım döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 1,2 milyon kişi oldu. 

Etiketler: kasım, kredi kartı

 

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