Diğer
Kategoriler

Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 26 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kredi kartı dolandırıcılığı yapan 26 şahıs gözaltına alındı.

Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 26 gözaltı

21 Mart 2018 18:13

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıslar bazı vatandaşların bankamatik kartı ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarına erişim sağladıkları ve bu yolla bankamatik kartı ve kredi kartı ürettikleri, ürettikleri kartlarla ise, kurdukları paravan şirketlere pos cihazlarından ve anlaşmalı iş yerlerine ait pos cihazlarından alışveriş yapmış gibi çekimler yaptıkları anlaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olmak üzere Denizli, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir, Ankara, Afyon, Malatya ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda pos cihazı, kart kopyalama cihazı, kopya ve sahte kartlar, cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde sonucunda ise şüpheli şahısların yaklaşık 10 Milyon TL kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Yakalanan 26 şüpheli şahıslar soruşturma evrakları ile birlikte Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç